Yafai defenderá el campeonato de la AMB contra Chocolatito Kal Yafai defenderá su título mundial de peso súper mosca de la AMB contra Roman ‘Chocolatito’ González el 29 de febrero en el Ford Center en The Star en Frisco, Texas, en vivo en DAZN en los EE. UU. Y en Sky Sports en el Reino Unido. Yafai (26-0 15 KOs) hace la sexta defensa de su campeonato de la AMB y regresa a los Estados Unidos tras haber recorrido la distancia con el retador Norbelto Jiménez en su última defensa en Providence, Rhode Island en junio. El ex candidato a P4P Chocolatito (48-2 40 KOs), un gobernante mundial de cuatro pesos, volvió a la acción en diciembre con la victoria en Japón. Yafai y Chocolatito es parte de la noche del enfrentamiento de peso welter entre Mikey García y Jessie Vargas y el Mexicano Julio César Martínez que estara haciendo la primera defensa de su título de peso mosca del CMB contra el invicto Jay Harris. Conferencia de prensa final de J-Rock-Rosario y Colbert-Corrales Don Jose Sulaiman, una Leyenda por Siempre

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.