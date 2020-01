Don Jose Sulaiman, una Leyenda por Siempre La familia boxística Mexicana y del resto del mundo han estado presentes en la Antigua Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México este jueves 16 de enero en la misa del sexto aniversario luctuoso del legendario Don Jose Sulaiman Chagnon el eterno presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Los presentes acompañaron a la familia de Sulaimán Chagnon, su esposa Martha Saldívar de Sulaimán y sus hijos Martha Alicia, Hector y Mauricio Sulaimán Saldívar, actual presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Los asistentes estuvieron acompañados por campeones y ex campeones mundiales, boxeadores, periodistas y fanáticos en general que mostraron su respeto y gratitud luego de seis años del fallecimiento en 2014 del máximo dirigente de la historia del boxeo mundial durante 1975-2014 como presidente del WBC. Don José Sulaimán dejo imborrables recuerdos por el mundo ayudó a muchos deportistas y personas en diferentes partes del mundo ademas se preocupo por la salud y la vida después del ring de los boxeadores. Grandes del boxeo mundial como Duran, Leonard, Benitez, Chavez, Tyson, Ali, Foreman, Monzón, Holeyfield, Klitschko, Mayweather, Álvarez, Lopez, Morales, Gomez, Sanchez, Zapata, fueron nombres de la historia de la presidencia del WBC de Don José y por su entrega, dedicación y amor por la vida hoy quienes le agradecemos su amistad y apoyo lo recordamos con gratitud y amistad. Por siempre Leyenda, Don Jose Sulaiman Chagnon. Yafai defenderá el campeonato de la AMB contra Chocolatito Alejandra Jimenez una campeona del WBC y de la Igualdad Humana

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.