Alejandra Jimenez una campeona del WBC y de la Igualdad Humana Fotos: Alma Montiel Es vergonzoso y lamentable leer los comentarios irresponsables, difamatorios, discriminatorios y falsos en las redes sociales sobre Alejandra Jiménez, nuestra orgullosa campeona mundial de peso súper mediano del WBC. Las personas que escriben esa basura y las organizaciones que la publican tienen cero integridad moral. Es el deber del WBC dejar las cosas claras y detener el horrible e inhumano ataque contra una persona que es un ejemplo y una motivación para el mundo. En un deporte como el boxeo, que tradicionalmente se ha enorgullecido de aceptar a personas de todos los estratos de la vida y de la diversidad de sus participantes, nuestra Campeona Alejandra Jiménez está siendo objeto de ataques por tener el coraje de vivir un estilo de vida abiertamente gay y manifestando una apariencia que es agradable para ella y su comunidad. Alejandra Jiménez está siendo intimidada y privada del momento de gloria más merecido. Ella debe ser alabada y elogiada como el modelo a seguir que es. En cambio, se ve obligada a defender su apariencia y estilo de vida. Alejandra Jiménez es una madre soltera de 31 años. Dio a luz a su hermosa hija, Ailime, a la edad de 21 años. Cuando era joven, después del nacimiento de su hija, Alejandra tenía un sobrepeso excesivo. A los 23 años, encontró un gimnasio de boxeo, que finalmente cambió su vida. Hizo su debut profesional en el boxeo hace 5 años a la edad de 26 años. Alejandra ha trabajado muy duro y ha superado todo tipo de obstáculos. Alcanzó la máxima gloria en su deporte al ganar el Campeonato Mundial de Peso Pesado del WBC contra Martha Salazar en Cancún en marzo de 2016. Luego se inspiró y, a través de un esfuerzo y sacrificio ejemplares, estableció su objetivo de luchar con un peso considerablemente menor en la división de peso súper mediano. El pasado sábado por la noche, Alejandra derrotó a Franchon Crews Dezurn y se convirtió en la Campeona Mundial Súper Mediana del CMB. En el camino de hacerlo, Alejandra se sometió a un complejo protocolo de pruebas antidopaje fuera de competencia realizado a través de la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA). El resultado de cada prueba fue negativo. El WBC a menudo se cuestiona porque tiene los estándares de salud y seguridad más fuertes y protectores en el boxeo femenino, que incluyen, entre otros: pruebas antidopaje VADA; límite de combate de diez asaltos; dos minutos por ronda de duración; tamaños de guantes más seguros; y pruebas de embarazo obligatorias previas al combate. También tenemos una historia de activismo social para promover la equidad y la diversidad en el deporte y en la condición humana, incluidas campañas públicas ampliamente promovidas para combatir el bullying y el uso de drogas, y para promover la deportividad e inclusión dentro y fuera del ring. Las acusaciones falsas y completamente infundadas lanzadas contra nuestra Campeona Mundial de Peso Súper Mediano del WBC, Alejandra Jiménez, ofenden a la comunidad del boxeo así como a la sociedad, pero lo más importante, Alejandra. El WBC sigue orgulloso de nuestra Campeona, Alejandra Jiménez, de sus increíbles logros, y continúa apoyándola en su gloria. CONSEJO MUNDIAL DE BOXEO

