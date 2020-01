A Danny García le gustan las posibilidades contra Spence o Pacquiao El campeón mundial de dos divisiones Danny “Swift” García está ansioso por otra oportunidad de regresar a las filas del campeonato, siempre que supere a Ivan “El Terrible” Redkach en un eliminador del título de peso welter del WBC el 25 de enero por Showtime en el Barclays Center en Brooklyn, NY. Con una victoria en esta eliminatoria por el título, García se pondría en línea para el título de peso welter del WBC en manos del campeón unificado Errol Spence Jr. García también ha sido rumoreado como un posible próximo oponente para el campeón de peso welter de la AMB Manny Pacquiao. Si uno de esos dos es el próximo para García, él confía en sus habilidades para convertirse en campeón mundial nuevamente. “Siento que mi estilo es peligroso tanto para Spence como para Pacquiao”, dijo García. “Para Errol, veo que le gusta estar frente a sus oponentes y no es el tipo más difícil de golpear. Con Manny, siento que mi contragolpe y estilo también serían difíciles para él. Por lo tanto, me gustan mis posibilidades contra los dos “. “Solo lo estoy tomando una pelea a la vez”, dijo. “He sido así toda mi carrera. Sé que no puedes pasar por alto a nadie. Estoy totalmente encerrado en Ivan, y eso es todo. “Solo estamos trabajando duro y trabajando de manera inteligente. Estamos haciendo los ajustes necesarios para Redkach específicamente, pero este es solo otro luchador frente a nosotros. Me di cuenta de que tiene mucha hambre. Obviamente quiere ganar, y viene de tres victorias sólidas. Él tiene su confianza de vuelta ahora. Solo tengo que estar listo para lo que sea que traiga a la mesa el 25 de enero “. Redkach viene de la mejor victoria de su carrera en junio, cuando noqueó al ex campeón de dos divisiones Devon Alexander en su primera pelea haciendo campaña en el peso welter. Fue la tercera victoria consecutiva de Redkach desde que perdió ante John Molina Jr. en un memorable tiroteo en 2017 que vio a ambos hombres golpear el lienzo. “Capté algunos puntos destacados de su pelea contra Devon, pero no toda la pelea”, dijo García. “Sin embargo, vi la pelea completa de Molina, y sé a lo que me enfrento. Molina lo atrapó, pero antes de eso, Ivan estaba bien. Él simplemente se descuidó. Así que solo tengo que estar en mi A-game y no cometer errores “. La última salida de García fue una victoria en abril sobre el veterano contendiente Adrián Granados, que fue notable porque García mostró un poder impresionante al convertirse en la primera persona en noquear a los duraderos Granados. “Siento que mi nuevo entrenador de acondicionamiento realmente ha podido ayudarme con diferentes tipos de entrenamiento de fuerza”, dijo García. “Estamos atacando a diferentes grupos musculares y definitivamente se mostró contra Granados”. Con su regreso al Barclays Center el 25 de enero, García hace su octava aparición como cabeza de cartel en el lugar, la mayor cantidad de luchadores. García también tiene el récord de asistencia al boxeo en un solo evento de la arena, por su enfrentamiento de unificación de título welter de 2017 contra Keith Thurman. El nativo de Filadelfia ha hecho una casa de boxeo a solo un par de horas de la I-95 desde su ciudad natal, comenzando por encabezar el primer evento de boxeo en 2012. “Es un gran ambiente en Brooklyn y en el Barclays Center”, dijo García. “Los fanáticos allí me han conocido realmente bien, y todos mis fanáticos en Filadelfia pueden subir rápidamente. Les encanta verme pelear allí y saben que cuando Danny García venga a Nueva York, será una gran noche de boxeo ”. Round 12: Atletas profesionales en Tokio 2020

