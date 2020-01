Conferencia de prensa final de J-Rock-Rosario y Colbert-Corrales El campeón unificado de 154 libras de la AMB / FIB Julian “J-Rock” Williams se enfrentó cara a cara con la contendiente Jeison Rosario el jueves en la conferencia de prensa final antes de que Williams haga su defensa del título de regreso a casa este sábado en FOX desde el Centro Liacouras de la Universidad de Temple en Filadelfia. Julian Williams: “Sigue diciendo que vamos a tener una guerra, porque no puede hacer nada más conmigo. No hay nada en el ring que pueda hacer para molestarme. Voy a pisarlo. Voy a dominar y ganar de manera espectacular “. Jeison Rosario: “Estoy lista para dejarlo todo en el ring. Entrenamos todos los días, así que sé exactamente lo que tengo que hacer cuando suena la campana. Sus fanáticos no pueden luchar por él, así que no hay forma de que me gane ”. La conferencia de prensa del jueves también contó con la estrella invicta en ascenso Chris “Prime Time” Colbert y el ex campeón Jezreel Corrales, quienes se enfrentan por el título interino súper pluma de la AMB en el evento principal. Chris Colbert: “Corrales tenía un título mundial antes y no me lo va a devolver. Lo enviaré de regreso a Panamá con las manos vacías. Jezreel Corrales: “No estoy preocupado por nada de su charla basura o cualquier cosa que diga aquí hoy. Lo arreglaremos en el ring con nuestros puños. Julian Williams “Esta será una noche emocionante de boxeo. No necesito decir demasiado, pero definitivamente dejaré que mis manos tomen por mí la noche de la pelea. “Me estoy preparando para enfrentar a un buen luchador duro y me estoy preparando para una victoria. Esta es una gran oportunidad para montar un espectáculo aquí en Filadelfia. “Sé que esto es extremadamente significativo para mi comunidad, pero estoy tan encerrado en la pelea que no he podido pensar demasiado en ello. El lunes podré pensar en el significado, pero nada de eso me afectará durante la pelea. “Estoy agradecido de estar en esta posición para traer mis títulos de regreso a mi ciudad, pero no estoy pensando en eso o dejándolo distraerme de Rosario. Estoy encerrado en la noche de la pelea y levanto mi mano. “Debe haber algo en el agua aquí en Filadelfia. Hay tantos grandes campeones de aquí. Filadelfia también es pequeña, pero hay una larga historia y se sigue transmitiendo de generación en generación. Estoy feliz de ser uno de ellos. “Me interesa establecer metas. Así es como sigues avanzando. Mi objetivo era convertirme en el campeón mundial. Ese era mi objetivo desde que era un niño. Lo logré y ahora creé nuevas metas. Ahora tengo tanta hambre como cuando empecé este deporte. Puedo ver estos próximos objetivos frente a mí ahora. “Sigue diciendo que vamos a tener una guerra, porque no puede hacer nada más conmigo. No hay nada en el ring que pueda hacer para molestarme. Voy a pisarlo. Voy a dominar y ganar de manera espectacular “. Jeison Rosario “Hola Filadelfia, estoy emocionado de estar aquí para esta pelea. Esta es una oportunidad por la que he estado trabajando tanto tiempo y voy a aprovecharla al máximo. “Me siento fuerte y confiado. No hay presión sobre mí y estoy muy motivado. Esto no es nada nuevo para mí, venir al patio trasero de mi oponente. Todavía no he peleado en mi país de origen, así que esto no me eliminará en absoluto. “Cuando tuve mi pérdida, fue cuando realmente comenzó mi carrera. Esa fue una etapa diferente de mi carrera. He mejorado cada vez más y esta pelea es realmente la primera vez que tengo un campo de entrenamiento completo para una pelea. Estoy emocionado de mostrarles a todos mis mejoras. “Voy por la guerra. Esa es mi mentalidad. No tengo una predicción Voy a dar lo mejor de mí y darles a todos una guerra. Al final del día, tendré mi mano levantada. “Tuve un excelente campo de entrenamiento y he trabajado mucho incluso antes de saber que teníamos esta pelea. Sabía que algún día llegaría mi oportunidad. Esto es lo que hemos esperado. “Estoy listo para dejarlo todo en el ring. Entrenamos todos los días, así que sé exactamente lo que tengo que hacer cuando suena la campana. Sus fanáticos no pueden luchar por él, así que no hay forma de que me gane ”. Chris Colbert “Siempre trabajo duro. Este va a ser otro día para mí. Soy uno de los peleadores jóvenes más malos aquí, y lo mostraré el sábado por la noche. “Corrales tenía un título mundial antes y no me lo está devolviendo. Lo enviaré de regreso a Panamá con las manos vacías. “Traigo el estilo y el estilo y lo verás todo el sábado. Voy a tener una gran actuación y ser campeón de la AMB. Ese es el plan. “El sábado por la noche es solo otra pelea para mí. Tengo que hacer lo que tengo que hacer. Cinturón en la línea o no. No siento que haya nada que él pueda traer para detenerme. Traigo la velocidad, el poder y soy inteligente. Nada de lo que está haciendo puede detenerme. “Siento que antes era más sobre golpear y moverme. Golpearía y me movería al mismo tiempo. Siempre supe que tenía algún tipo de poder de combate. Pero me siento más en mis golpes para asegurarme de que estos tipos me respeten. Tengo que ir allí y mostrarle lo que tengo. “Me encantan las luces brillantes. Jugué al fútbol antes de boxear y siempre quise ser una estrella. Voy a salir a mostrarle al mundo por qué me llamo ‘Prime Time’. Estoy buscando robar el espectáculo. Eso es lo que voy a hacer el sábado por la noche. Jezreel Corrales “Estoy agradecido de estar aquí en los Estados Unidos en este gran evento. He tenido un gran campamento y estoy avanzando y trabajando duro para aprovechar al máximo esta oportunidad. “Tengo todo el equipo y todas las herramientas que necesito para luchar contra él y vencerlo. Sé que es un gran boxeador, pero yo también. Voy a salir de esto con el cinturón. “Lo dejamos al destino ahora. Trabajamos duro y estamos listos para lograr el mejor desempeño de mi carrera. “No me preocupa nada de su charla basura o nada de lo que dice aquí hoy. Lo arreglaremos en el ring con nuestros puños. Yafai defenderá el campeonato de la AMB contra Chocolatito

