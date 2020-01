El ex campeón Alvarez KOs Seals en siete en Nueva York Fotos / Informe: Boxing Bob Newman El ex campeón mundial de peso semipesado de la OMB, Eleider “Storm” Alvarez (25-1, 13 KOs) logro un triunfo con un nocaut en el séptimo round sobre Michael “Cannon Handz” Seals (24-3, 18 KOs) el sábado por la noche en el Turning Stone Resort Casino en Verona, Nueva York. Álvarez terminó una pelea táctica con él conectó con una mano derecha masiva para poner sellos para el conteo. El tiempo era las 3:00.



Después de la pelea, Álvarez dijo: “Durante el campamento de entrenamiento, practicamos {la mano derecha} una y otra vez. Mi entrenador estaba enojado conmigo al principio porque no estaba haciendo lo que me estaba pidiendo. Finalmente, obtuvimos el nocaut … Estuve fuera del ring durante 11 meses. Quería volver como el luchador que venció a Kovalev, y para eso practicamos ”. El peso ligero Félix “El Diamante” Verdejo (26-1, 16 KOs) anotó una decisión unánime de diez asaltos sobre Manuel Rey Rojas (18-4, 5 KOs), su primer combate desde que se unió al nuevo entrenador Ismael Salas. Rendimiento profesional con Verdejo superando a Rojas por la duración. Los puntajes fueron 99-91, 97-93, 98-92.



"Me doy una 'C'", dijo Verdejo después. "Quiero seguir trabajando duro y seguir desarrollándome porque quiero parecer un luchador 'A'. Tengo el deseo Tengo hambre Seguiré trabajando duro para todos los Puertorriqueños y todos los Boricuas "

