Sorpresa: Rosario destrona a J-Rock por títulos de la AMB y la FIB Por John DiSanto en ringside

Fotos: Sumio Yamada En el evento principal en el Centro Liacouras en el campus de la Universidad de Temple en North Philly, Jeison Rosario de Santo Domingo, DR, 20-1-1, 14 KOs, sorprendió a Julian Williams de West Philly, 27-2-1, 16 KOs, mediante un triunfo con un TKO en el quinto round y logro despojar a Williams de sus títulos IBF, WBA e IBO. Williams ganó cómodamente la primera ronda. Sin embargo, Rosario cortó a Williams sobre el ojo izquierdo en el segundo round para imponer su ritmo a toda velocidad. El retador continuó aterrizando buenos golpes durante las siguientes rondas, mientras Williams se mordió el ojo sangrante e hizo todo lo posible para volver a la pelea. Williams conectó varios buenos tiros, pero Rosario siguió viniendo y aterrizando. En la quinta ronda, Rosario aterrizó golpes que parecían debilitar al campeón. Williams se deslizó hasta la lona y claramente se lastimó cuando luchó por recuperar sus pies. El viaje a la lona no fue descartado. Cuando se reanudó la pelea, Rosario saltó sobre Williams y continuó aterrizando con autoridad. Finalmente, un vicioso uppercut derecho golpeó a Williams en la barbilla y otra izquierda aterrizó cuando cayó a la lona. El árbitro Benjy Esteves detuvo la pelea cuando Williams intentó levantarse. El momento del gran regreso a casa molesto y mimado fue 1:37 de la quinta ronda. Esta fue la primera defensa del título de Williams y el primer intento de Rosario en un título mundial. En el momento de la detención, Rosario lideró 39-37 en dos tarjetas, con la tercera tarjeta marcada 38-38. Fue una gran sorpresa con J-Rock llegando como un favorito de 30: 1.

