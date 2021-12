Woodley: No voy a perder ante Jake Paul El ex campeón mundial de MMA Tyron “The Chosen One” Woodley habló sobre su próxima revancha de boxeo PPV contra el YouTuber Jake “The Problem Child” Paul con miembros de los medios el jueves antes de la secuela de su choque de agosto ganado por Paul. “Vi la primera pelea completamente por primera vez ayer y sentí que había ganado las rondas cuatro a ocho. Y eso sin contar lo que debería haber sido un 10-8 en la cuarta ronda con la caída. Si agrego un poco más de volumen, obtendré el nocaut. No quiero mirar hacia adelante, pero no voy a perder ante Jake Paul. Estoy consiguiendo el final. No lo dejo en manos de nadie más. Eso probablemente nos preparará para pelear por tercera vez. “Hubo momentos en las rondas uno a tres en los que se mantuvo ocupado pero no consiguió nada que le doliera. Sin embargo, golpea fuerte, no voy a actuar como si no lo hiciera. Me pegó con unos puñetazos que hubieran dejado a otros en la lona. “Jake tiene un tornillo suelto, todos lo sabemos. Así que no me sorprende que haya tomado esta revancha. Todo el mundo piensa que me tiene miedo, así que no podía dejar pasar la oportunidad. Sabe que tenemos que hacer las cosas bien. Mi predicción es un golpe de gracia. Cuando eso suceda, depende de cuánto daño pueda recibir y cuánta violencia pueda soportar. Voy a buscar las vacantes y luego las voy a tomar ”. Paul vs.Woodley II, titulado Leave No Doubt, será el evento principal en Showtime PPV, en vivo desde Amalie Arena en Tampa, Florida, el 18 de diciembre. Russell-Magsayo chocan en enero Conferencia de prensa final de Lomachenko-Commey

