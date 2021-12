Russell-Magsayo chocan en enero El campeón de peso pluma del WBC, Gary Russell Jr. (31-1, 18 KOs) regresa por primera vez en casi dos años para hacer su defensa obligatoria contra Mark Magsayo en un evento principal de Showtime Championship Boxing el 22 de enero en un lugar por determinar. Russell, raramente visto, ha defendido su cinturón del WBC solo cinco veces desde que destronó a Jhonny González en marzo de 2015. Magsayo (23-0, 16 KOs), quien es entrenado por Freddie Roach, es el contendiente número dos por el WBC y está llegando de un espectacular nocaut sobre el ex campeón Julio Ceja. Conferencia de prensa final de Donaire-Gaballo Woodley: No voy a perder ante Jake Paul

