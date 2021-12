El campeón de peso gallo del WBC y futuro miembro del Salón de la Fama Nonito Donaire y el invicto campeón interino del WBC Reymart Gaballo se enfrentaron cara a cara en la conferencia de prensa final el jueves antes de enfrentarse en un evento principal totalmente filipino en vivo por Showtime este sábado en Dignity Health Sports Park en Carson. California.

Nonito Donaire: “Para mí, después de la pelea de Naoya Inoue, vi que todavía tenía un propósito en este deporte. Entré fuerte contra Nordine Oubaali en mi última pelea porque tengo ese propósito. Ese propósito es convertirme en campeón indiscutible del mundo … Reymart es un luchador realmente bueno, pero tengo mucha confianza. Tengo peces más grandes para ir después de seguir esta pelea. Ambos haremos nuestro mejor esfuerzo, pero la victoria es lo único por lo que estoy aquí “.

Reymart Gaballo: “Es un honor luchar contra mi ídolo en el ring … esta será una muy buena pelea y voy a hacer todo lo que pueda para asegurarme de que mi mano se levante después de que suene la campana final”.

La transmisión también presenta a los contendientes invictos de peso welter Kudratillo Abdukakhorov y Cody Crowley enfrentándose en el evento coestelar de 10 asaltos, además del superligero en ascenso Brandun Lee luchando contra el contendiente Juan Heraldez en una pelea de 10 asaltos. La transmisión comienza con una repetición del evento principal del PPV Gervonta Davis vs Isaac Cruz del sábado pasado.

Kudratillo Abdukakhorov: “ Ganaré esta pelea. Después de tres años de ser el retador obligatorio en la FIB, merezco una oportunidad para ser campeón. Lo noquearé el sábado por la noche y luego noquearé a Errol Spence Jr. para convertirme en campeón mundial. No siento simpatía por Crowley y no quiero escuchar ninguna excusa suya después de esta pelea. No importa lo que diga hoy, lo noquearé de todos modos “.

Cody Crowley: “Me ofrecieron esta pelea en abril y acepté esta pelea sin cuestionarla. Se echó atrás la primera vez, pero ahora finalmente estamos aquí. Tengo la sensación de que me está pasando por alto. No sabe de lo que soy capaz. He estado en el ring con campeones del mundo. Incluso al mencionar el nombre de Errol Spence, me está pasando por alto. El sábado por la noche, se encontrará en aguas en las que no puede nadar. Vas a ver quién está parado en el centro del ring y quién corre una vez que suene la campana. He sobrevivido en aguas que destruyen a la mayoría de las personas “.

Brandun Lee “Voy a ganar sin importar cómo baje. Podría noquearlo, podría llegar hasta el final. No importa si voy por el nocaut o por la victoria. Ven el sábado por la noche, estaré 24-0. No me pagan por horas extras, por lo que no importa si la pelea dura una ronda o 10 rondas. Voy a tomarlo momento a momento y mostrar todas mis habilidades mientras dure esta pelea.

Juan Heraldez: “Vamos a averiguar de qué está hecho el sábado… Estoy prediciendo una victoria. Todos los demás podrían sorprenderse, pero nosotros no lo estaremos “.