Kambosos-Lomachenko en 2022? Por Ray Wheatley – Mundo del boxeo El promotor del Salón de la Fama Bob Arum confía en que el ex campeón mundial Vasiliy Lomachenko desafiará al campeón de la AMB, la OMB y la FIB George “Ferocious” Kambosos en Australia a fines de 2022. “Kambosos hará una defensa voluntaria y luego podría pelear contra Lomachenko en Australia”, dijo Arum a Sky Sports. “He promovido peleas en Australia. Es un gran lugar para peleas. Tienen grandes aficionados que darían la bienvenida a Lomachenko. Soy optimista de que a finales del próximo año volveremos a tener a Loma luchando por los títulos ”. Bob Arum, por supuesto, promovió la pelea por el campeonato de peso welter de la OMB entre Manny Pacquiao y Jeff Horn que atrajo a 51.000 fanáticos en Brisbane en 2017. Conferencia de prensa final de Donaire-Gaballo

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.