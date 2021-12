Conferencia de prensa final de Lomachenko-Commey Los pesos ligeros Vasiliy Lomachenko y Richard Commey se enfrentaron en la conferencia de prensa final para su choque el sábado por la noche en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Vasiliy Lomachenko: “El Madison Square Garden es un lugar especial para mí porque durante mi carrera profesional tuve muchas peleas memorables aquí. Es la Meca del Boxeo. Gracias, Commey, eres un luchador fuerte. Creo que estamos dando una pelea muy interesante a la afición. Como dije antes, tiene un gran poder y alcance, tiene experiencia y un gran corazón. Estoy muy emocionado porque este es el siguiente paso de mi carrera en el boxeo y será muy interesante para los fanáticos ”. Richard Commey: Me siento bien. Estoy muy emocionado. Esta es la segunda vez que vengo aquí. La última vez no funcionó bien para mí {contra Teofimo López}, así que tengo la oportunidad de corregir el error. Tengo a todo mi país {Ghana} detrás de mí. Tengo a todos los niños pequeños en casa que quieren estar donde estoy, y sé que no es una pelea fácil, pero voy a ir. Perder es parte del boxeo, así que, independientemente de cómo pierdas, se trata de volver. Entonces, pase lo que pase con la pelea de Teófimo López, es lo que es y lo tomé como un hombre. Sabía que tenía que volver y volví muy fuerte, por eso Loma me eligió, y el sábado vamos a ver qué pasa ”. En la pelea co-estelar, el peso pesado Jared “The Real Big Baby” Anderson (10-0, 10 KOs) regresa en un combate a ocho asaltos contra Oleksandr Teslenko de Ucrania (17-1, 13 KOs). Jared Anderson: “Seré honesto, dejó que un peso crucero lo detuviera, así que eso lo dice todo. Tuve un campamento bastante duro emocionalmente, pero vinimos físicamente. Ahora estamos mentalmente preparados, gracias a mi equipo. Significan mucho para mí. Están detrás de mí “. Oleksandr Teslenko: “Sé que soy el perdedor, pero no me importa lo que diga la gente”. También el reciente medallista de plata olímpico de EE. UU. Keyshawn Davis (3-0, 2 KOs) se enfrenta al veterano mexicano José Zaragoza (8-3-1, 2 KOs) en un peso ligero de seis asaltos, y al peso mediano Nico Ali Walsh (2-0, 2 KOs), nieto de “The Greatest”, abre la transmisión en un combate a cuatro asaltos contra Reyes Sánchez (6-0, 2 KOs). Woodley: No voy a perder ante Jake Paul Don King Promotions gana la subasta de Bryan-Charr por titulo pesado AMB

