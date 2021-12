Don King Promotions gana la subasta de Bryan-Charr por titulo pesado AMB Don King Promotions ganó la subasta para la pelea por el campeonato de peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) entre Trevor Bryan y Mahmoud Charr. La subasta se realizó hoy en Miami y la empresa de King se adjudicó los derechos luego de realizar una oferta de US $ 1.000,101,80 a través de su representante Tony González. El promotor informó que los posibles lugares para la pelea son Warren, Ohio, Las Vegas y el sur de Florida, todos con fecha del 29 de enero. La pelea continuará el plan de reducción de título mundial de la AMB continúa. Top Rank incluye a los olímpicos de Tokio 2020

