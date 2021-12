Top Rank incluye a los olímpicos de Tokio 2020 Top Rank ya tiene a los cinco hombres olímpicos de Tokio bajo contrato: Troy Isley (3-0, 2 KOs), Tiger Johnson (1-0, 1 KO) y los medallistas de plata Ragan (4-0, 1 KO), Keyshawn Davis ( 3-0, 2 KOs) y Richard Torrez Jr. (debut profesional). Ahora han firmado un contrato profesional de varios años con el prospecto de peso pluma Bruce “Shu Shu” Carrington, el campeón de las pruebas olímpicas de Estados Unidos en 2020 en las 125 libras. Carrington perdió la oportunidad de calificar para Tokio después de que los clasificatorios estadounidenses fueran cancelados en 2020 y 2021. Carrington, 1-0 como profesional, será entrenado por Kay Koroma y su debut en Top Rank está programado para el 15 de enero en la cartelera de Joe Smith Jr.-Calum Johnson en el Turning Stone Resort Casino en Verona, NY. Don King Promotions gana la subasta de Bryan-Charr por titulo pesado AMB WBC ordena Fury-Whyte

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.