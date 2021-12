WBC ordena Fury-Whyte El WBC ordenó oficialmente que el campeón de peso pesado del WBC, Tyson Fury, se enfrente al retador obligatorio Dillian Whyte. El presidente del WBC, Mauricio Sulaiman, confirmó la noticia en las redes sociales. ” El WBC por la presente ordena el inicio del período de negociaciones libres de conformidad con las Reglas y Regulaciones del WBC para la pelea obligatoria entre el Campeón Mundial Peso Pesado del WBC Tyson Fury y el Mandatory Challenger y el Campeón Mundial Interino WBC Dillian Whyte”, escribió Sulaiman. Ugas y Stanionis llegan a un acuerdo por titulo de la AMB

