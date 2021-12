Ugas y Stanionis llegan a un acuerdo por titulo de la AMB La subasta de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) para la pelea obligatoria entre Yordenis Ugás y Eimantas Stanionis, ha sido suspendida luego de que ambas partes llegaran a un acuerdo. Los equipos de ambos boxeadores comunicaron el arreglo a la AMB con detalles de la fecha, lugar y condiciones de las negociaciones que se darán a conocer una vez que todo esté totalmente finalizado. WBC ordena Fury-Whyte Listas las subastas de la AMB Bryan-Charr y Ugas-Stanionis

