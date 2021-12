Listas las subastas de la AMB Bryan-Charr y Ugas-Stanionis Dos importantes subastas para las peleas obligatorias de la AMB se llevarán a cabo el jueves en Miami, Florida. El primero será el título de peso pesado entre el campeón Trevor Bryan y el campeón en receso Mahmoud Charr a las 11:00 am hora local, al que seguirá el título de peso welter entre el súper campeón Yordenis Ugas y su retador obligatorio Eimantas Stanionis. Ambos combates fueron ordenados con la intención de promover el plan de reducción del título mundial de la AMB y enfrentar a peleadores bien clasificados entre sí en peleas que sean competitivas y de interés para el público. El peso pesado es una de las categorías en las que el organismo pionero se ha centrado y la pelea Bryan-Charr ayudará a tener un campeón menos. En peso welter, el ganador de Ugas-Stanionis se enfrentará pronto a Radzhab Butaev para definir a un solo campeón en las 147 libras. ¡Feliz cumpleaños 90 Bob Arum!

