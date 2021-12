¡Feliz cumpleaños 90 Bob Arum! El presidente de Top Rank, Bob Arum, ha alcanzado otro hito. Arum, el ex fiscal federal nacido en Brooklyn cuya carrera en el boxeo comenzó con “The Greatest”, cumple 90 años hoy. Arum está de regreso en sus viejos terrenos para promover el choque televisado por ESPN del sábado entre el ex libra por rey Vasiliy Lomachenko y el ex campeón mundial de peso ligero en el evento principal de 12 asaltos en el Madison Square Garden. Lomachenko-Commey marca la cartelera número 2120 de su carrera promocional. La promoción inaugural de Arum tuvo lugar en Toronto el 29 de marzo de 1966, cuando Muhammad Ali defendió su título de peso pesado contra George Chuvalo. En los más de 55 años transcurridos desde Ali-Chuvalo, Arum ha promovido a muchas de las superestrellas más grandes del boxeo, incluidas 27 peleas de Ali, todo el campeonato de peso mediano de Marvelous Marvin Hagler, el regreso triunfal de George Foreman al ring que culminó en su segundo título de peso pesado, y el ascenso de Manny Pacquiao a una leyenda moderna.

Además, Arum ha ascendido a decenas de boxeadores desde su debut profesional a campeón mundial, incluidos Oscar De La Hoya, Floyd Mayweather Jr., Miguel Cotto, Michael Carbajal, Teofimo Lopez, Shakur Stevenson, Jose Ramirez, Oscar Valdez, Mikaela Mayer, Donald Curry. y Lomachenko. BOB ARUM EN NÚMEROS 2,119 eventos de boxeo promovidos

864 espectáculos de boxeo TR promocionados en la red ESPN

677 peleas por el título mundial promovidas por TR

550 espectáculos de boxeo TR promocionados en Nevada

412 espectáculos de boxeo TR promocionados en Nueva Jersey

220 ciudades estadounidenses en las que TR ha promovido

196 espectáculos de boxeo promovidos por TR en California

154 Programas de boxeo promovidos por TR en Texas

129 Programas de boxeo TR promocionados en la cadena HBO

98 Programas de boxeo promocionados por TR en la red CBS

92 Ciudades extranjeras en las que TR ha promocionado

73 Programas de boxeo TR promocionados en la cadena ABC

73 Programas de boxeo promocionados por TR en Nueva York estado

de 70 espectáculos de boxeo promovida por TR en Arizona

63 espectáculos de boxeo promovida por TR en Puerto Rico

52 Programas de boxeo promovidos por TR en México

49 Programas de box de pago por evento promovidos por TR

48 Programas de boxeo promocionados por TR en la ciudad de Nueva York 47 Programas de boxeo promovidos por TR en Illinois 42 Estados en los que TR ha promovido el boxeo 41 Peleas de Miguel Cotto promovidas por TR 41 Programas de boxeo promovidos por TR en Pensilvania 38 Peleas de Michael Carbajal promovidas por TR (HOF) 37 Peleas de Oscar De La Hoya promovidas por TR (HOF) 37 Peleas de Donald Curry promovidas por TR (HOF) 36 Peleas de Johnny Tapia promocionadas por TR ( HOF) 35 Floyd Mayweather, Jr peleas promovidas por TR (HOF) 33 James Toney peleas promovidas por TR 33 Programas de boxeo promovidos por TR en Florida 32 peleas de Erik Morales promovidas por TR (HOF) 31 peleas de Micky Ward promovidas por TR

30 Programas de boxeo promovidos por TR en las redes Showtime / ShoBox

29 peleas de Mikey García promovidas por TR

29 peleas de Tommy (The Duke) Morrison promovidas por TR

28 peleas de Irán Barkley promovidas por TR

28 peleas de Oscar Valdez promocionadas por TR

27 Peleas de Muhammad Ali promovidas o co-promovidas por TR

27 Programas de boxeo promocionados por TR en circuito cerrado de televisión

27 Países extranjeros en los que TR ha promocionado, incl. Puerto Rico

27 Peleas de José Ramírez promovidas por TR

25 Peleas de Freddie Roach promovidas por TR (HOF)

25 Peleas de Roger Mayweather promovidas por TR

24 Programas de boxeo promovidos por TR en Nuevo México

24 Peleas por el título mundial de peso pesado promovidas por TR

24 peleas de Terence Crawford promovidas por TR

20 peleas maravillosas de Marvin Hagler promovidas por TR (HOF)

20 peleas de Manny Pacquiao promovidas por TR

19 peleas de Juan Manuel Márquez promovidas por TR (HOF)

17 peleas de Shakur Stevenson promovidas por TR

16 peleas de Robert García promovidas por TR

14 peleas de George Foreman promovidas por TR (HOF)

14 Shows de boxeo promovidos por TR en China

13 peleas de Thomas Hearns promovidas por TR (HOF)

13 peleas de Teofimo López promovidas por TR

10 peleas de Alexis Arguello promovidas por TR (HOF)

10 Ray “Boom Boom ”Peleas de Mancini promovidas por TR (HOF)

9 Programas de boxeo promovidos por TR en Colorado

8 Peleas de Roberto Duran promovidas por TR (HOF)

7 peleas de Sugar Ray Leonard promovidas por TR (HOF)

7 peleas de Julio Cesar Chavez Sr. por TR (HOF)

5 peleas de Carlos Monzón promovidas por TR (HOF)

5 peleas de Emile Griffith promovidas por TR (HOF)

4 peleas de Mike Tyson promovidas por TR (HOF)

4 peleas de Tyson Fury promovidas por TR

2 peleas de Larry Holmes promocionadas por TR (HOF)

1 salto de Evel Knievel Snake River Canyon promovido por Bob Arum

0 Shows de boxeo (¡hasta ahora!) Promocionados por TR en: Alabama, Alaska,

Arkansas, Kansas, Dakota del Sur, Vermont, Virginia, Wyoming Listas las subastas de la AMB Bryan-Charr y Ugas-Stanionis Adames quiere a Munguia lo antes posible

