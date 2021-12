Adames quiere a Munguia lo antes posible Después de derrotar a Sergiy Derevyanchenko (13-4, 10 KOs) en una pelea eliminatoria por el título del CMB el domingo pasado, el peso mediano Carlos Adames (21-1, 16 KOs) ahora tiene la mira puesta en conquistar a Jaime Munguia (38-0, 30 KOs) en una eliminatoria final lo antes posible para ganar una pelea por el título mundial del WBC contra Jermall Charlo (32-0, 22 KOs). “Estoy aquí para demostrar que soy el mejor peso mediano de la división”, dijo Adames, quien entrena en Las Vegas bajo la dirección de Ismael Salas. “Estoy muy agradecido con el WBC por hacer de mi pelea con Derevyanchenko una pelea eliminatoria por el título. Ahora que he salido victorioso, estoy un paso más cerca de mi sueño de convertirme en campeón mundial, y quiero pelear contra Jaime Munguia a continuación. Munguia tiene un estilo amigable para los fanáticos como yo, y sé que esta es una pelea que los fanáticos querrán presenciar “. Adames tiene dos peleas con Ismael Salas, su nuevo entrenador, y siente que todas las piezas están en su lugar para que él logre un título mundial. “Desde que hice la transición a Las Vegas para entrenar con Ismael Salas, he podido volver a encarrilar mi carrera”, continuó Adames. “Siento que tengo un gran equipo en su lugar y estoy listo para desafiar a los nombres más importantes del deporte. ¡Jaime Munguia es la pelea que quiero ahora! ” “Charlo es otro nombre en mi lista de resultados, voy por todos ellos”. Conferencia de prensa final Bivol-Salamov

