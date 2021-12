Conferencia de prensa final Bivol-Salamov Buenas noticias para los fanáticos del boxeo en todo el mundo. DAZN retomó la pelea entre el campeón de peso semipesado de la AMB, Dmitry Bivol, y el retador Umar Salamov, quienes se enfrentaron el martes en la conferencia de prensa final para el choque del sábado en Ekaterinburg, Rusia. Dmitry Bivol: “Este es un competidor digno. Es un boxeador bastante técnico. El es alto. Este es un contendiente serio … es bueno boxear en casa. Entiendo que necesito desarrollar mi carrera, hablando en términos generales, en Estados Unidos, pero también necesito boxear en casa y complacer a mi audiencia con peleas “. Umar Salamov: “Me he estado preparando para la batalla desde el 1 de agosto, exactamente cuatro meses. Pero no me estaba preparando para Bivol, me estaba preparando para [Joe] Smith. Tuve que cambiar un poco mi preparación, pero lo más importante es que estoy físicamente listo para boxear 12 asaltos. Hicimos cambios menores en el plan de batalla, y eso es todo “. Adames quiere a Munguia lo antes posible Japonés campeón de la FIB, Kenichi Ogawa firma con Matchroom Boxing

