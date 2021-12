Japonés campeón de la FIB, Kenichi Ogawa firma con Matchroom Boxing Eddie Hearn y Matchroom han anunciado que el campeón mundial de peso súper pluma de la FIB Kenichi Ogawa ha firmado un acuerdo promocional de múltiples peleas en asociación con Teiken Promotions. Ogawa (26-1-1 18 KOs) consiguió el cinturón vacante de la FIB a finales de noviembre con una magnífica victoria sobre Azinga Fuzile en el Teatro Hulu en Madison Square Garden, Nueva York, derrotando al sudafricano en la quinta y última ronda. La estrella japonesa de 33 años apuntará a una primera defensa en 2022 y buscará peleas de unificación con sus compañeros campeones Shakur Stevenson (WBO), Oscar Valdez (WBC) y Roger Gutierrez (WBA) el próximo año. Akhmedov encabeza Hollywood Fight Nights

