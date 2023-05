Wood supera a Lara y recupera el cinturón pluma de la AMB Leigh Wood (27-3, 16 KOs) se vengó de su derrota por KO ante Maurico Lara (26-3-1, 19 KOs) y recuperó el título de peso pluma de la AMB por decisión unánime en doce asaltos el sábado por la noche en el AO Arena en Manchester, Inglaterra. Solo Wood era elegible para ganar el título después de que Lara perdiera el cinturón el viernes en la báscula. Lara fue derribado en el segundo round y nunca exhibió su ferocidad característica, ya que Wood lo superó en boxeo y lo fue dominando round a round. Las puntuaciones fueron 118-109, 118-109, 116-111. Resultados desde Indio, California Billam-Smith vence a Okolie es el nuevo campeón crucero de la OMB Like this: Like Loading...

