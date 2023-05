Billam-Smith vence a Okolie es el nuevo campeón crucero de la OMB El contendiente #1 de la OMB y favorito local Chris Billam-Smith (18-1, 12 KOs) derrotó y destronó al campeón de peso crucero de la OMB, Lawrence Okolie (19-1, 14 KOs) por decisión mayoritaria en doce asaltos el sábado por la noche en el Vitality Stadium en Bournemouth, Inglaterra. Billam-Smith derribó a Okolie en el cuarto round. Okolie resultó herido pero logró sobrevivir al asalto. A Okolie se le dedujo un punto por empujar en el quinto round. A Okolie se le dedujo otro punto por lo mismo en el séptimo round. Billam-Smith parecía que se estaba quedando sin combustible en la octava ronda. Okolie se arrodilló en el décimo round y a Billam-Smith se le atribuyó otra caída, aunque parecía ser un empujón. Billam-Smith anotó otra caída cuestionable en el round once. Al final, Billam-Smith ganó con puntuaciones de 112-112, 116-107, 115-108. * * * El peso súper welter Sam Eggington (34-8, 20 KOs) detuvo al previamente invicto Joe Pigford (20-1, 19 KOs) en el quinto round. Eggington sacudió a Pigford provocando la detención del árbitro. Wood supera a Lara y recupera el cinturón pluma de la AMB El WBC confirma Crawford-Spence para el 29 de Julio en Las Vegas Like this: Like Loading...

