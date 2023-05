El WBC confirma Crawford-Spence para el 29 de Julio en Las Vegas Por.Gabriel F. Cordero El WBC ha confirmado que los campeones de peso welter Errol Spence Jr. (28-0, 22 KOs) y Terence Crawford (39-0, 30 KOs) han llegado a un acuerdo para pelear el 29 de julio en el T-Mobile Arena de Las Vegas. La pelea se armó porque tanto Spence como Crawford estaban decididos a pelear, por lo que sus equipos llegaron a un acuerdo. Premier Boxing Champions anunció la pelea a través de sus redes sociales y confirmando que se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas. El Mega combate será en un evento Pay-Per-View de Showtime y enfrentará a Crawford, de 35 años, o a Spence, de 33 para escoger al nuevo campeón de peso welter de la revista Ring y al mejor peso welter de la actualidad. La cláusula de revancha estará vigente para un posible Terence Crawford vs Errol Spence 2. K2 gana la subasta de Usyk-Dubois Like this: Like Loading...

