K2 gana la subasta de Usyk-Dubois K2 Promotions ganó la subasta de hoy para promover la defensa obligatoria de la AMB del campeón unificado de peso pesado de la AMB/FIB/OMB Oleksandr Usyk contra el campeón regular de la AMB Daniel Dubois. El promotor de Usyk, K2, ofreció $ 8,057,000, superando con creces al promotor de Dubois, Queensberry, que ofreció $ 5,620,050. La fecha objetivo es el 12 de agosto en Wroclaw, Polonia. La pelea consolida el título de peso pesado de la AMB según el plan de reducción de títulos de la AMB. El WBC confirma Crawford-Spence para el 29 de Julio en Las Vegas Conferencia de prensa final de Okolie-Billam-Smith Like this: Like Loading...

