Conferencia de prensa final de Okolie-Billam-Smith Los antiguos compañeros de equipo convertidos en rivales por el título mundial Lawrence Okolie y Chris Billam-Smith se enfrentaron hoy en Bournemouth antes del enfrentamiento por el campeonato de peso crucero de la OMB de este sábado en el Vitality Stadium en Bournemouth, Inglaterra. La pelea se puede ver en FITE+ en los EE. UU. y SkySports en el Reino Unido. Lawrence Okolie: “Vengo a hacer una gran declaración. Soy mi propio hombre en mi propio viaje y hay cosas que quiero y necesito y estoy listo para luchar por ello. He demostrado una y otra vez que estoy listo para correr el riesgo y hacer lo que se debe hacer. Puedo decir que estoy en una forma increíble y vengo a hacer un trabajo. La forma en que pelea Chris, siempre es toda acción. Viene a lanzar muchos golpes, a poner mucha presión sobre dónde es el peleador local, va a tener 15,000 personas gritando por él, con la esperanza de que pueda destronarme. Así que tendré que ser devastador y él me lo pondrá muy fácil”. Chris Billam-Smith: “Cualquier pelea contra Lawrence es peligrosa porque él puede golpear y tiene palancas largas, así que tienes que tomar riesgos educados y tienes que trabajar muy duro para lograr los golpes que necesitas. Eso es lo que hemos estado haciendo todo el tiempo. No espero que se quede ahí y negocie conmigo. Sabe que no puede hacer eso. Me imagino que intentará mantenerlo largo y mover los pies. Lo difícil de Lawrence es ponerse en posición. Así que sabemos lo que tenemos que hacer”. K2 gana la subasta de Usyk-Dubois Anuncian cartelera de Broner-Hutchinson el 9 de Julio en Miami Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.