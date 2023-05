Anuncian cartelera de Broner-Hutchinson el 9 de Julio en Miami El cuatro veces campeón mundial en cuatro divisiones de peso Adrien “The Problem” Broner (34-4-1, 24 KOs) regresa al ring contra William “Hutch” Hutchinson (20-2-4, 9 KOs) en un duelo a diez asaltos. pelea de peso welter en el evento principal el 9 de junio en el Casino Miami. El evento, promovido por el Promotor del Salón de la Fama Don “Only in America” ​​King, estará disponible en vivo en pay per view, por $24.99. La transmisión en vivo estará disponible en Fite.tv, DonKing.com e itube247.com. “Esta es una gran cartelera de arriba a abajo, encabezada por el luchador de “El Problema” Adrien Broner”, dijo King. “Soy el promotor de la gente, para la gente y le estamos dando a la gente lo que quiere, y eso son grandes peleas”. En la pelea coestelar, el campeón de peso semipesado de la NABA Ahmed “The American Pharaoh” Elbiali (22-1, 18 KOs) se enfrenta a Rodolfo “Cobrita” Gomez (14-6-3, 10 KOs). Además, el dos veces medallista de oro olímpico y campeón mundial en dos divisiones Guillermo “El Chacal” Rigondeaux (21-3, 14 KOs) peleará en una pelea de peso gallo a diez asaltos contra Julian Evaristo Aristule (35-17-1, 18 KOs). El invicto peso pluma Neslan “Pitbull” Machado (19-0, 8 KOs) peleará en una pelea de diez asaltos contra TBA. En el peso súper pluma de ocho asaltos será entre los invictos Raynel Maderos (8-0, 2 KOs) y Antonio Pérez (7-0, 5 KOs). En una pelea a diez asaltos, el invicto peso ligero local Antonio “Bang” Williams (15-0-1, 6 KOs) se enfrentará a Braulio Rodríguez (20-6, 17 KOs). El invicto peso ligero Dorian Bostic (13-0, 12 KOs) peleará a seis asaltos contra David Boria (1-6, 0 KOs). El súper welter Alex Espnda (1-0, 1 KO peleará en un combate a diez asaltos. Abriendo el espectáculo estará el invicto peso welter zurdo Adlay Rodríguez (4-0, 4 KOs). Conferencia de prensa final de Okolie-Billam-Smith Shields-Cornejo por título WBC el 3 de junio en Detroit Like this: Like Loading...

