Shields-Cornejo por título WBC el 3 de junio en Detroit La indiscutible campeona mundial femenina de dos divisiones, Claressa Shields (13-0, 2 KOs) ahora se enfrentará a la contendiente de peso mediano número 1 del WBC, WBO, IBF Maricela “La Diva” Cornejo (16-5, 6 KOs) en el evento principal el 3 de junio desde Little Caesars Arena en Detroit y transmitido en vivo por DAZN en los EE. UU. y Canadá. Originalmente, Hanna Gabriels estaba programada para revanchar a Shields, sin embargo, después de que Gabriel dio positivo por una sustancia prohibida en una prueba VADA del 2 de mayo realizada como parte del Programa WBC Clean Boxer, la promotora Salita Promotions hizo el cambio. Claressa Shields: “Le dije a mi equipo que me consiguiera lo mejor. Cornejo es un mexicano alto, duro, lleno de orgullo, que está en muy buena forma y quiere ganarme. Está en el puesto número uno. Eso es exactamente lo que quiero para mi regreso a casa en Detroit y para mis fans de todo el mundo. Espero con ansias una gran actuación el 3 de junio”. Maricela Cornejo: “Cuando Shields enfrentó a una mexicana en MMA perdió. Ahora perderá ante una mexicana en el ring de boxeo. Acabo de terminar un campamento de boxeo increíble y estoy en la mejor y más fuerte forma física y mental de mi vida. Mi equipo en Las Vegas me ha afilado como un cuchillo para este momento. ¡El 3 de junio me convertiré en campeón indiscutible!” Anuncian cartelera de Broner-Hutchinson el 9 de Julio en Miami Conferencia de prensa final de López-Conlan Like this: Like Loading...

