Conferencia de prensa final de López-Conlan El campeón de peso pluma de la FIB, Luis Alberto López, y el retador Michael Conlan se enfrentaron en la conferencia de prensa final antes de su enfrentamiento el sábado por la noche en el SSE Arena en Belfast, Irlanda del Norte. La pelea se puede ver en ESPN+ en los EE. UU. y BT Sport en el Reino Unido. Luis Alberto López: “Ya he vencido a todos los prospectos y peleadores que Top Rank me ha dado, así que en la noche de este sábado quiero demostrarles a todos que soy un verdadero campeón y, después de vencer a Michael Conlan, iré para los próximos campeones del mundo. Estoy acostumbrado a este tipo de ambiente, estoy acostumbrado a viajar y esta es mi tercera vez aquí en el Reino Unido. Todos quieren verme perder, pero no se olviden, soy el campeón mundial. Cada vez que me dicen que voy a perder, que me van a noquear, pero cuando salto al ring somos dos y estoy acostumbrado. Voy a llevarme la victoria”. Michael Conan:“Estoy emocionado, realmente emocionado por el sábado por la noche. Le agradezco a Luis que haya venido a Belfast, se lo agradezco, pero el sábado por la noche seré campeón. He experimentado muchas atmósferas a lo largo de mi carrera ahora, atmósferas muy locas y locas y el sábado por la noche no será diferente. Sé cómo manejarlo ahora. Planea terminarlo rápidamente, pero sé que ha cambiado de entrenador varias veces durante este campo de entrenamiento y probablemente le estén pasando cosas. No creo que realmente crea eso, lo dice para las cámaras y está bien, no hay problema. Lo respeto como luchador, respeto su opinión, pero el sábado por la noche seré campeón. Espero al mejor Luis Alberto, va a traer todo e intentar entrar y noquearme. Estoy preparado para todo lo que va a hacer, He marcado todas las casillas que necesito marcar y tengo mucha confianza en esta pelea. Es un placer tener esto en Belfast, pero sé que no significa mucho porque Luis viaja bien. Creo que el sábado por la noche será ‘y lo nuevo’”. Shields-Cornejo por título WBC el 3 de junio en Detroit Beterbiev-Smith el 19 de agosto en Quebec, Canadá Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.