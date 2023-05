Beterbiev-Smith el 19 de agosto en Quebec, Canadá El campeón mundial unificado de peso semipesado WBC/WBO/IBF, Artur Beterbiev (19-0, 19 KOs) defenderá sus cinturones contra el contendiente #1 WBC Callum Smith (29-1, 21 KOs) el sábado 19 de agosto en Videotron Center en la ciudad de Québec, Canadá. La pelea se transmitirá en vivo por ESPN en los EE. UU. y por Sky Sports en el Reino Unido e Irlanda. Artur Beterbiev: “Québec es mi segundo hogar, así que estoy muy feliz de finalmente defender mis títulos en casa. Cuando eres campeón del mundo, todo el mundo quiere la oportunidad de llevarte el cinturón, y eso es especialmente cierto en mi caso, con tres títulos en juego. Ya comencé mi campo de entrenamiento y estaré listo no solo para defender mis cinturones, sino también para dar un espectáculo impresionante el 19 de agosto”. Callum Smith: “Estoy emocionado de finalmente tener la oportunidad de convertirme en un campeón mundial de dos pesos. No soy ajeno a pelear en suelo extranjero, ya que boxeé en Arabia Saudita dos veces, en todo Estados Unidos, y ahora me dirijo a Canadá el 19 de agosto. No dudé en ir a Canadá para pelear contra Artur Beterbiev, y regresaré a Liverpool como campeón mundial una vez más”. La cartelera completa para el evento Beterbiev-Smith, que también contará con el invicto supermediano Christian Mbilli (24-0, 20 KOs) y el golpeador de peso pesado Simon Kean (23-1, 22 KOs), se anunciará en breve. Conferencia de prensa final de López-Conlan Smith-Eubank II se pospone nuevamente Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.