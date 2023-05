Smith-Eubank II se pospone nuevamente El peso mediano Liam Smith ha pospuesto aún más su revancha con su amargo rival Chris Eubank Jr para recuperarse de una lesión menor pero persistente que ha afectado su campo de entrenamiento. Después de su pelea en enero, la revancha se programó originalmente para el 17 de junio y luego se pospuso para el 1 de julio. Próximamente se anunciará una nueva fecha para la pelea reprogramada Smith-Eubank II. La cartelera de BOXXER del 1 de julio en el AO Arena en Manchester, Inglaterra, ahora estará encabezada por Savannah Marshall (12-1, 10 KOs) ascendiendo para desafiar a la campeona indiscutible de peso supermediano femenino Franchon Crews-Dezurn (8-1, 2 KOs) . Todos los fanáticos en la arena el 1 de julio recibirán un cupón de comida y bebida gratis, además de acceso prioritario y descuento para el evento Smith vs Eubank II reprogramado. Beterbiev-Smith el 19 de agosto en Quebec, Canadá Boxeo con titulo WBC silver el viernes 2 de junio en Ciudad de Mexico Like this: Like Loading...

