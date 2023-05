Boxeo con titulo WBC silver el viernes 2 de junio en Ciudad de Mexico La mexicana campeona mundial silver de peso mosca del WBC, Ángela “Chiquita” Nolasco y su compatriota retadora Gabriela Sánchez, coincidieron en que su combate del día viernes 2 de junio en el Salón Villa Flamingos, en la colonia Portales, será una verdadera guerra. Ambas damas, así como los boxeadores que participarán en el resto del programa que presenta la promotora Decisión Dividida con la transmisión de ESPN KnockOut, estuvieron presentes en conferencia de medios en el moderno gimnasio Sport Boxing por lo que ese espera una interesante noche con combates parejos. “Agradezco pelear contra una gran campeona como Ángela. Voy a llegar bien preparada para el día de la pelea y voy a dejar todo arriba del ring para ganar. Ella también hará su pelea y ojalá que las dos demos una gran pelea”, comentó Gaby Sánchez. La campeona apodada como la “Chiquita”, está consciente en que la diferencia de estatura se encuentra del lado de su retadora que mide 1.60 metros, por 1.50 metros de ella pero no le asusta eso. “Hemos peleado contra rivales más altas que yo, o sea que no es nuevo para mí. También hemos hecho sparring con boxeadoras de altura. Gabriela es fuerte y va siempre al frente y así será la pelea”, precisó Ángela. El programa boxístico tiene tambien el encuentro entre Rodolfo “Sinaolita” Orozco contra Elián “Bestia” Trejo, a ocho rounds en peso superwelter; Jonathan Castillo versus Alberto “Veneno” Cruz, a seis rounds en superligero. Y en pleitos a cuatro episodios: Ulises Cisneros tendrá de oponente a Miguel Ángel González, en peso superwelter; Silvia Guillen se rifará el físico con Irene Hernández, en supergallo; David Alvizuri-Alexis Sánchez, en peso supermosca; Isaías “Tigre” Parada contra Joseph Morales, en supergallo; Marlon Curiel versus Raúl Álvarez Cruz, en peso paja. Se le busca rival a Josué Fox Robles en ligero y Brandon Mosqueda en superpluma. Los boletos ya se encuentran a la venta y podrán comprarse en el Salón Villa Flamingos, ubicado en Rumania #1109, colonia Portales Sur. El primer campanazo que anunciará el inicio de las acciones será a las seis de la tarde. Parker vence a Opelu en un round en Australia Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.