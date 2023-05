Parker vence a Opelu en un round en Australia Por Ray Wheatley – World of Boxing Como se esperaba, el ex campeón de peso pesado de la OMB, Joseph Parker (32-3, 22 KOs) eliminó a Faiga “Django” Opelu (15-4-2, 11 KOs) el miércoles por la noche en Margaret Court Arena en Melbourne, Victoria, Australia. Con el campeón de peso pesado del CMB Tyson Fury observando, Parker rápidamente derribó a Opelu y obtuvo la detención del árbitro a las 1:29 en la primera ronda. El invicto peso súper welter Nikita Tszyu (6-0, 5 KOs), hijo del miembro del Salón de la Fama Kostya Tszyu y hermano menor del actual campeón interino de peso súper welter de la OMB Tim Tszyu, detuvo a Ben Bommer (5-1, 4 KOs) en la primera ronda. El tiempo era 2:09. Ben Horn (5-6, 0 KOs), hermano del ex campeón de peso welter de la OMB, Jeff Horn, derrotó al previamente invicto Joel Taylor (9-1, 4 KOs) por decisión unánime en seis asaltos. Taylor abajo en la primera ronda. Las puntuaciones fueron 57-56, 57-56, 58-55. El peso crucero David Nyika (6-0, 5 KO), medallista de bronce olímpico de 2020, fue detenido por el árbitro contra Louis Marsters (3-5, 2 KO) en la cuarta ronda. Nyika detuvo previamente a Marsters en dos rondas. Boxeo con titulo WBC silver el viernes 2 de junio en Ciudad de Mexico Teddy Atlas pide una comisión federal de boxeo Like this: Like Loading...

