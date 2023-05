Teddy Atlas pide una comisión federal de boxeo El analista y entrenador de boxeo del Salón de la Fama, Teddy Atlas, nuevamente pidió el establecimiento de una comisión federal de boxeo y publicó una petición en línea en su apoyo. Atlas también anunció que su equipo presentará la petición y compartirá sus preocupaciones con varios funcionarios electos para avanzar en este tema ante el Congreso. “Los recientes eventos de boxeo profesional televisados ​​a nivel nacional han puesto de relieve las actuaciones inaceptables dentro y alrededor del ring por parte de los funcionarios designados para mantener la integridad y la confianza del consumidor en el deporte”, dijo Atlas. “Si bien reconozco que el elemento humano es naturalmente falible, no puedo, y creo que muchos de los que aman el deporte del boxeo están de acuerdo, que esto debería ser aceptable. Los peleadores que sacrifican tanto en su entrenamiento y arriesgan su bienestar dentro del ring, merecen responsabilidad y consecuencias por las acciones, o inacción, por parte de los responsables de la salud y seguridad de los peleadores. Oficiando en el boxeo — desde la comisión hasta los árbitros, jueces, inspectores, et al. — Necesito reconocer esto y dar un paso adelante. Es hora de que todo el proceso sea revisado y elevado al mismo estándar de los deportes de las grandes ligas”. Parker vence a Opelu en un round en Australia Tyson Fury contra Dempsey McKean en Australia? Like this: Like Loading...

