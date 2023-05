Resultados desde Indio, California El peso welter número 1 de la OMB, Alexis “Lex” Rocha (23-1, 15 KOs) detuvo al número 10 de la OMB, Anthony “Juice” Young (24-3, 8 KOs) en el quinto round el sábado por la noche en el Fantasy Springs Resort Casino en Indio, California. Rocha dominó a Young con fuertes golpes desde el primer momento. En la quinta ronda, Rocha envió a Young a la lona con un directo de izquierda. Young superó la cuenta, pero el réferi detuvo la pelea a los 2:15. Rocha retuvo su título NABO. Luego, Rocha dijo: “Quiero al ganador de la pelea Spence-Crawford, y confío en que con la ayuda de mi increíble promotor, Golden Boy y Oscar De La Hoya, lo lograremos”. * * *

El peso ligero Oscar Duarte (25-1, 21 KOs) venció con un impresionante nocaut técnico en el séptimo asalto sobre D’Angelo Keyes (17-3, 11 KOs). Duarte derribó a Keyes en los rounds tres y siete. El médico del ring detuvo la pelea después del séptimo round. El invicto supermosca John “Scrappy” Ramírez (12-0, 8 KOs) obtuvo todo lo que pudo de Fernando “Leoncito” Díaz (12-4-1, 4 KOs) durante diez asaltos, pero logró ganar 96-94, 96 -94 en dos cartas. Díaz estaba adelante 96-94 en la tercera tarjeta. La decisión dividida de Scrappy fue recibida con abucheos. Otros resultados:

Eric Priest G8 Ricardo Ruben Villalba (peso mediano)

Leonardo Sanchez KO2 Uhlices Avelino-Reyes (peso superpluma)

Jonathan Canas G4 Jose Valenzuela (superligero) Collazo hace historia al vencer a Jerusalén por el título de las 105 libras de la OMB Wood supera a Lara y recupera el cinturón pluma de la AMB Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.