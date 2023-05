Collazo hace historia al vencer a Jerusalén por el título de las 105 libras de la OMB Oscar “El Pupilo” Collazo (7-0, 5 KOs) de peso mínimo número 1 de la OMB destronó al campeón de las 105 libras de la OMB Melvin “Gringo” Jerusalem (20-4, 12 KOs) por nocaut técnico en el séptimo asalto el sábado por la noche en el Fantasy Springs Resort Casino en Indio, California. Collazo comenzó a derribar a Jerusalem a mitad de camino y Jerusalem se mantuvo en su banquillo después del séptimo round. Collazo ganó el título mundial en apenas su séptima pelea profesional. “Sabíamos que teníamos un desafío sólido por delante, pero gracias a mi esquina, me ayudaron a mantener la calma durante la pelea”, dijo Collazo después. “Sabía que tenía que establecer el ritmo con mi jab, y en el cuarto o quinto asalto comenzamos a golpear el cuerpo y no le gustó. Cortamos el árbol e hicimos historia para Villalba. Los veré a todos en Puerto Rico en agosto, donde haré mi primera defensa del título”. Resultados desde Indio, California Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.