Actualidad del estado de salud de Ludumo Lamati Por.Gabriel F. Cordero El representante de Ludumo Lamati ha publicado un comunicado oficial, arrojando luz sobre la condición actual del boxeador. La información indica que Ludumo Lamati actualmente se encuentra bajo cuidado hospitalario y recibiendo atención médica cercana. La última actualización del equipo médico confirma la estabilidad de sus signos vitales. Collazo hace historia al vencer a Jerusalén por el título de las 105 libras de la OMB Like this: Like Loading...

