Perro muerde a Tim Tszyu pero la defensa ante Ocampo se mantiene Por Ray Wheatley – World of Boxing El campeón interino de peso mediano junior de la OMB, Tim Tszyu, se sometió a una cirugía de emergencia luego de que un perro lo mordiera en la parte posterior del antebrazo derecho. Tszyu asistía a una parrillada en la casa de un amigo durante el fin de semana. El manager de Tszyu, Glen Jennings, le dijo a FOX Sports Australia que la mordedura es superficial y espera que Tszyu esté listo y 100% saludable para pelear contra Carlos Ocampo el 18 de junio Recepción "Meet The Champs" de la FIB en Chicago Actualidad del estado de salud de Ludumo Lamati Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.