Recepción "Meet The Champs" de la FIB en Chicago Informe y fotos de Boxing Bob Newman El cóctel de recepción anual "Meet The Champs" de la FIB en su 38.ª convención anual en Chicago fue un éxito rotundo ya que varios de los campeones y contendientes notables de Chicago del pasado, campeones de otras partes de los EE. UU. y del mundo, así como una nueva FIB champ estuvieron presentes para saludar a la multitud, decir algunas palabras y celebrar el 40 aniversario de la federación. La primera pelea por el título de la FIB se llevó a cabo hace 40 años, casi hasta el día, el 27 de mayo de 1983, cuando el campeón de peso mediano Marvelous Marvin Hagler defendió contra Wilford Scypion, agregando el título de la organización recién formada a la colección WBA y WBC de Hagler en Providence, Rhode Island. El presidente de la FIB, Daryl Peoples, subió al atril y dio la bienvenida a los asistentes a la celebración de este año. Alentó el apoyo de su programa SARB (Asistencia especial para boxeadores retirados) a través de compras de mercadería en la convención. Las camisetas especiales que lucen el mural conmemorativo de Hagler-Scypion y otros equipos financiarán SARB y ayudarán a los combatientes retirados que lo necesiten. El maestro de ceremonias Craig Stephen dio la bienvenida a los boxeadores al escenario y los animó a decir algunas palabras o compartir algunos "recuerdos de la FIB" si así lo deseaban. De Chicago fueron los ex retadores al título Andrew Golota, Marty Jakubowski y Fres Oquendo, los ex campeones LeeRoy Murphy (IBF Cruiser), Montell Griffin (WBC e IBF Inter-Continental Light Heavy), los ex campeones mundiales Murodjon Akhmadaliev (IBF/WBA Super Bantam), Billy Dib (IBF Feather), Koki Kameda (WBA Light Fly, WBC Fly y WBA Bantam), Nate Campbell (IBF/WBA/WBO Lightweight) y el actual campeón superligero de la FIB, Subriel Matias

