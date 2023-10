Wood consigue un KO espectacular y retiene el título AMB En un choque británico por el título mundial de peso pluma de la AMBm}, el campeón Leigh Wood (28-3, 17 KOs) noqueó al ex dos veces campeón de la FIB Josh Warrington (31-3-1, 8 KOs) en el séptimo asalto el sábado por la noche en el Utilita Arena en Sheffield, Inglaterra. Warrington tuvo todo a su favor hasta el séptimo asalto, cuando Wood conectó con un gancho de derecha que hizo tambalear a Warrington. Una andanada de golpes de Wood derribó a Warrington y lo dejó incapaz de continuar. Resultados desde Las Vegas Conlan regresa el 2 de diciembre Like this: Like Loading...

