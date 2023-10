Conlan regresa el 2 de diciembre El dos veces retador al título mundial de peso pluma Michael Conlan (27-2-1, 8 KOs) regresa al SSE Arena en Belfast, Irlanda del Norte, para enfrentarse al ex campeón europeo y de la Commonwealth Jordan Gill (27-2-1, 8 KOs) el 2 de diciembre, en vivo en todo el mundo por DAZN. Conlan se ha asociado con el entrenador Pedro Díaz y regresará en el peso súper pluma. Tiene dos derrotas consecutivas por KO en peleas por el título mundial contra Luis Alberto López y Leigh Wood. Wood consigue un KO espectacular y retiene el título AMB Harper-Braekhus termina en empate Like this: Like Loading...

