Resultados desde Las Vegas El peso súper mediano de la AMB #7, OMB #9 Bek "The Bully" Melikuziev (13-1, 10 KOs) detuvo a Alantez "SlyAza" Fox (28-5-1, 13 KOs) de 6'4 para retener su título Intercontinental de la AMB. Melikuziev, medallista de plata olímpico de 2016, derribó a Fox en el cuarto asalto y consiguió que el árbitro lo detuviera con su ataque de seguimiento. El tiempo era las 2:44. El invicto peso semipesado Darius "DFG" Fulghum (8-0, 8 KOs) destruyó a Alan Campa (18-9, 12 KOs) en el primer asalto. Golpes al cuerpo remataron a Campa. El tiempo era 2:58. El poco conocido peso súper welter José Sánchez (14-3-1, 4 KOs) derrotó al previamente invicto Eric Tudor (9-1, 6 KOs) por decisión unánime en ocho asaltos. Sánchez le dio a Tudor todo lo que pudo para ganar 78-74, 77-75, 77-75. Zurdo Ramirez vence a Smith en eliminatoria de la AMB Wood consigue un KO espectacular y retiene el título AMB

