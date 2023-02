Wilson listo para Navarrete el viernes Por Ray Wheatley – World of Boxing Liam Wilson (11-1, 7KO’s) superpluma de la OMB #3 se enfrentará al ex campeón de peso pluma de la OMB Emanuel Navarrete (36-1,30KO’s) por el campeonato vacante de las 130 libras de la OMB el viernes en el Diamond Desert Arena en Glendale, Arizona. , televisado por ESPN. “Es una locura”, dijo Wilson a news.com.au sobre la oportunidad de pelear por un título mundial. “Esta a la vuelta de la esquina. Todavía no lo he hecho. Ese es el último trabajo que tengo que hacer. He hecho el trabajo duro en el entrenamiento. Tengo una pelea que ganar y es convertirme en campeón mundial. Ha sido un sueño mío durante muchos años. Le prometí a mi papá cuando era un niño que algún día sería campeón mundial para él”. Klitschko pide prohibición olímpica contra los rusos Boxeo de vuelta en Nueva York el 23 de febrero Like this: Like Loading...

