Klitschko pide prohibición olímpica contra los rusos El ex campeón de boxeo de peso pesado y medallista de oro olímpico Wladimir Klitschko ha pedido al presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, que excluya a todos los atletas rusos y bielorrusos de los Juegos de París 2024. “Los rusos son campeones olímpicos en crímenes contra civiles”, afirmó Klitschko. “Tienen la medalla de oro en deportación de niños y violación de mujeres. No puedes poner tu emblema olímpico en estos crímenes porque serás cómplice de esta guerra abominable”. El COI ha indicado que quiere crear un camino para que rusos y bielorrusos compitan como atletas independientes en los juegos de 2024. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Lealtad: qué principio tan sagrado y maravilloso Wilson listo para Navarrete el viernes Like this: Like Loading...

