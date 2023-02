Boxeo de vuelta en Nueva York el 23 de febrero La ex campeona mundial femenina Heather “The Heat” Hardy (23-2, 4 KO) se enfrentará a Taynna Cardoso (5-1, 1 KO) en un combate a ocho asaltos en peso superpluma en el evento principal en el Sony Hall, en el corazón del Times. Square, en el centro de Manhattan, el jueves 23 de febrero. En la coestelar, el peso semipesado Frederic “French Revolution” Julan (12-2, 10 KOs) se enfrentará a Decarlo “3medno” Pérez (19-7, 6 KOs) en una pelea a ocho asaltos. Elon “El León” de Jesús (4-1, 3 KOs) peleará en una competencia de peso súper gallo de seis asaltos y pronto se agregarán tres peleas adicionales. El evento está siendo promovido por Boxing Insider en asociación con DiBella Entertainment. Wilson listo para Navarrete el viernes Jarrett Hurd regresa el 4 de marzo en Canadá Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.