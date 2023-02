Jarrett Hurd regresa el 4 de marzo en Canadá El ex campeón mundial unificado de peso mediano junior “Swift” Jarrett Hurd (24-2, 16 KOs) regresará el 4 de marzo por primera vez desde una derrota por decisión dividida en junio de 2021 ante Luis Arias. Hurd se enfrentará a Armando Reséndiz (13-1, 9 KOs) en una pelea de peso mediano de diez asaltos televisada por Showtime en el Toyota Arena en Ontario, California. “Deben haberlo olvidado, pero estoy de regreso para recordarles de qué se trata ‘Swift’ Jarrett Hurd”, dijo Hurd. “Estoy en una nueva categoría de peso y busco dominar como lo hice en las 154 libras. No puedo esperar para mostrarles a todos en lo que he estado trabajando en el gimnasio y mostrar mis talentos el 4 de marzo. Sé que Reséndiz aprovechará al máximo esta oportunidad, pero estoy listo para hacer una gran declaración de mío.” Hurd-Resendiz será el evento coestelar del choque entre los ex campeones mundiales, Brandon “The Heartbreaker” Figueroa (22-1-1, 17 KOs) y Mark “Magnifico” Magsayo (24-1, 16 KOs) por el título interino vacante de peso pluma del WBC. La transmisión también será un choque de jóvenes medianos invictos cuando Amilcar Vidal (16-0, 12 KOs) y Elías García (13-0, 11 KOs) se enfrenten en una atracción de 10 asaltos. Boxeo de vuelta en Nueva York el 23 de febrero Saracho busca a los mejores de las 140 libras Like this: Like Loading...

