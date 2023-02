Saracho busca a los mejores de las 140 libras El superligero Jesús Saracho (13-1, 11 KOs) de Guanajuato, México, acaba de terminar su gran sorpresa ante el previamente invicto César Francis. Algunas probabilidades tenían a Saracho como un perdedor de 8:1. Saracho, de 21 años, sorprendió a muchos con la clara victoria sobre Francis, calificado mundialmente, pero su manager Ray Frye no se sorprendió. Saracho fue un aficionado altamente condecorado que acumuló casi 200 peleas con éxito tanto a nivel amateur internacional como nacional. Fue clasificado mundialmente por la AMB y la OMB hace solo un año con 135 antes de ser derrotado por el invicto Deonte Brown. Desde entonces, Saracho ha ganado tres seguidos y, tras su última victoria, tiene la oportunidad de volver a la clasificación mundial. Fightnews.com® se reunió con Saracho y Frye para hablar sobre cómo derrotar a Francis y el futuro. Felicidades por tu victoria sobre Francis. ¿Con qué confianza te dirigías a la pelea? Jesús Saracho: Cuando mi manager Ray me presentó la pelea no dudé en tomar la pelea. Estaba extremadamente seguro de entrar en esa pelea. ¿Cómo te sentiste peleando en 140 habiendo peleado en 135 hace apenas un año? Jesús Saracho: Me sentí muy bien. Me estoy ajustando bien a 140. Me sentí muy fuerte. También demostró que una derrota no tiene por qué ser el final de un futuro brillante. ¿Cómo pudiste recuperarte de la primera y única derrota de tu carrera hasta la fecha el año pasado? Jesús Saracho: Hay un viejo dicho que dice que se aprende más de una derrota que de una victoria. Creo que demostré que esto es cierto. He ganado tres peleas seguidas con dos peleadores invictos. ¿Con quién te gustaría pelear a continuación? Jesus Saracho: Definitivamente quiero seguir adelante y pelear contra los mejores peleadores disponibles. ¿Cuál fue su evaluación de la actuación de Jesús frente a Francis? Ray Frye: Honestamente, fue exactamente como lo imaginé cuando aceptamos la pelea. Jesús es muy hábil pero también es muy fuerte. Sabía que le iba a dar a Francis muchos problemas estilísticos en el camino hacia la sorpresa. ¿Cómo ve la división de 140 libras? Ray Frye: La división tiene mucho talento y Jesús probó que pertenece para ser mencionado en ese grupo. ¿Qué pelea te gustaría después para Jesús? Para mí, no hay marcha atrás. Jesús acaba de vencer a un boxeador clasificado mundialmente y ganó su segundo título latino de la OMB en tantas divisiones. Con suerte, se colocará en el ranking mundial cuando salga el nuevo ranking mundial. Regis Prograis, Adrien Broner, Teofimo Lopez, Jose Ramirez y cualquier otro nombre destacado en 140 que dejé fuera pueden conseguirlo. Tengo esa confianza en Saracho. Jarrett Hurd regresa el 4 de marzo en Canadá Gran comienzo del boxeo en febrero Like this: Like Loading...

