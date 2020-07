Willie Monroe Jr. se apunta entre los nombres para Canelo Por qué no? Todos los demás lo están haciendo. El ex dos veces retador al título mundial Willie Monroe Jr. (24-3, 6 KOs) lanzó su sombrero al ring para un posible enfrentamiento con el campeón de cuatro divisiones Canelo Álvarez que tendría lugar en septiembre. Monroe ha ganado tres combates seguidos, y siente que no solo firmó para luchar contra Canelo en el pasado, sino que tiene tantas credenciales como algunos de los nombres que se mencionan como posibles oponentes. “Esta es una pelea que lleva cuatro años en desarrollo”, dijo Monroe. “Lo que sucedió fue que cuando peleé con Gabriel Rosado hace cuatro años, firmé un contrato para pelear contra Canelo. Creo que su gente era arrogante al pensar que no ganaría esa pelea. Bueno, gané esa pelea, y la pelea con Canelo nunca sucedió “. “Mi manager David McWater y Split-T Management trabajan con todos, y estoy listo, dispuesto y capaz de pelear contra Canelo. Mira mi historial, siempre estoy dispuesto a enfrentar a cualquiera. Me puse de pie y peleé con Gennady Golovkin; Fui a Inglaterra para pelear contra Billy Joe Saunders; Luché y vencí a Rosado, Javier Maciel y Hugo Centeno. Veo a algunos de los muchachos que están entre los nombres y siento que comparo favorablemente con su currículum, y definitivamente le daría a Canelo un mejor desafío, por lo que me encantaría esa oportunidad ”. Monroe es Promocionado por Split-T Management y es un agente promocional libre, ¡así que atrae a Canelo! Mayweather podría volver a Japón para pelea de exhibición Mauricio Sulaiman: WBC entre festejos, trabajo y memorias

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.