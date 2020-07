Mayweather podría volver a Japón para pelea de exhibición Por. Gabriel F. Cordero Una fuente ha comentado sobre la posibilidad que La estrella Estadounidense del deporte mundial y ex campeón mundial de boxeo en cinco categorías de peso Floyd Mayweather tiene la intención de celebrar una pelea de exhibición en Japón nuevamente tras la primera el 31 de diciembre de 2018 ante Tenshin Natsukawa pero esta vez podría ser ante el Japón ex súper campeón mundial de peso superpluma de la AMB Takashi Uchiyama retirado en 2016. Willie Monroe Jr. se apunta entre los nombres para Canelo

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.