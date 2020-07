Gesta-Tanajara este viernes en California por DAZN Por Miguel Maravilla El conocido peso ligero, Mercito Gesta (32-3-3, 17 KOs) de San Diego regresa al ring este viernes para enfrentarse al invicto Héctor Tanajara (19-0, 5 KOs de San Antonio en el Fantasy Springs Resort and Casino Events Center en Indio, California, transmitido por DAZN. “Me siento bien. Siempre estoy emocionado por cada pelea. Tanajara es un joven prospecto, así que estoy emocionado de pelear ”, dijo Gesta a FightNews.com®. “Necesito estar preparado para esta próxima pelea y prepararme. Cada pelea es diferente. Una perspectiva futura. Cada vez que lucho contra este calibre me emociono y estoy listo para partir ”. Gesta viene de una batalla de diez rounds contra Carlos Morales en noviembre pasado en el Teatro Belasco en Los Ángeles. “Estoy saliendo de un empate con Morales. 2020 es un poco diferente. Con la epidemia, se trata de mantener la concentración “, dijo Gesta. La pandemia de COVID-19 golpeó a principios de marzo forzando muchos cierres de lugares públicos y lo más importante para los combatientes, los gimnasios. “Durante la cuarentena, estaba haciendo ejercicio, puedes hacer algunas cosas. Corre, haz ejercicio en la habitación. Solo mantenerme ocupado con los entrenamientos ”, dijo Gesta. “Ver algunas de estas peleas me ha puesto ansioso por regresar. En este momento, es una experiencia nueva ver lo que es ir al ring sin fanáticos. Puedo mantener la concentración “. Programado para regresar a principios de este año, el dos veces retador del título mundial, Gesta también estaba programado para pelear contra el peso ligero estrella Ryan García el 4 de julio en la tarjeta de regreso de Golden Boy Promotions. Después de muchos intentos fallidos por parte del promotor Golden Boy Promotions para atraer a Ryan García a la pelea presentada, el evento se vio afectado porque las demandas económicas de García se consideraron excesivas. “Hubo ofertas para pelear contra García, así que me preparé para esa pelea. Se suponía que debía ser el 4 de julio. No sucedió Ya estaba entrenando y ahora viene la pelea de Tanajara ”, explicó Gesta. “Me ofrecieron la pelea de García. Es una gran pelea porque Ryan tiene un gran nombre. Entonces, no pude decir que no. Estaba listo y preparado. Si no sucedió, tal vez la próxima vez. Con mucho gusto aceptaré esa pelea ”, agregó Gesta. Gesta sigue centrada en la tarea en cuestión. “No miraré más allá de Tanajara”. El invicto Tanajara anotó una decisión unánime sobre el ex retador al título mundial mexicano Juan Carlos Burgos en su última pelea a principios de este año. “Creo que es alto, tiene alcance, sabe cómo lanzar bien su jab. Con mi experiencia, siento que esa es mi ventaja para esta pelea ”, dijo Gesta. “La altura realmente no importa. He luchado contra oponentes más altos antes “. Gesta ha estado entrenando con el respetado entrenador Marvin Zamudio en Los Ángeles en preparación para esta pelea con Tanajara. “Comencé mi campamento en Los Ángeles en junio. Estoy preparado y listo “. Después de haber tenido un año difícil en el que lo vio sin victorias después de sufrir un nocaut ante el oficial mexicano Juan Antonio Rodríguez y el empate ante Morales, Gesta está buscando aprovechar la oportunidad de estar en esta tarjeta de alto perfil. “Creo que una victoria sobre Tanajara me pondrá de nuevo en el ranking y espero luchar por un título mundial”, dijo Gesta. “El 24 de julio no te lo pierdas. Seguiré haciendo lo mío “. Sigue a Miguel en Twitter @MigMaravilla Mayweather podría volver a Japón para pelea de exhibición

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.